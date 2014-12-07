Новые меры по борьбе борьба с борщевиком начнут предпринимать в Ленобласти

В понедельник, 6 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями региона. Одной из центральных тем обсуждения стала проблема распространения борщевика, на которую пожаловалась жительница деревни Натальевка (Гатчинский район). Глава 47-го региона сообщил, что в этот же день на аппаратном совещании были приняты новые решения по борьбе с ядовитым растением. Власти решили кардинально изменить подход к уничтожению борщевика.

Новые меры борьбы:

Изменение технологии обработки. Будет произведена замена химических препаратов, а сама обработка территорий станет двукратной для повышения эффективности.

Финансовая поддержка муниципалитетов. Власти готовы выделять субсидии в размере 34 тысяч рублей на один гектар для уничтожения борщевика на муниципальных и государственных землях. Все районы, включая Гатчинский, могут подать заявки на получение средств.

Ужесточение ответственности для собственников. На частных землях и участках сельхозназначения борьба с растением — обязанность владельцев. Для них будут увеличены штрафы: для физических лиц — до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Ограничение прав на землю. Власти рассматривают возможность введения ограничений на распоряжение земельными участками для тех собственников, которые игнорируют обязанность по уничтожению борщевика.

Создание цифрового сервиса. В планах разработка приложения, с помощью которого жители смогут отправлять фотографии зарослей с геолокацией, что позволит оперативно реагировать на очаги распространения.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)