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Жара и кратковременный дождь ожидаются в Ленобласти в субботу
Сегодня, 15:32
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Жара и кратковременный дождь ожидаются в Ленобласти в субботу

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Ветер будет юго-восточным и южным.

Согласно информации синоптиков Северо-Западного УГМС, завтра, 6 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. В конце дня возможен кратковременный дождь.

Ветер будет юго-восточным и южным: ночью слабый, а днем умеренный. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться в дневное время.

Ночная температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, а дневная – от +26 до +28 градусов, что предвещает жаркий день для региона.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели Петербург находится на западной периферии антициклона.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

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