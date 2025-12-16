Жара и кратковременный дождь ожидаются в Ленобласти в субботу

Ветер будет юго-восточным и южным.

Согласно информации синоптиков Северо-Западного УГМС, завтра, 6 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. В конце дня возможен кратковременный дождь.

Ветер будет юго-восточным и южным: ночью слабый, а днем умеренный. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться в дневное время.

Ночная температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, а дневная – от +26 до +28 градусов, что предвещает жаркий день для региона.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели Петербург находится на западной периферии антициклона.

Фото: Piter.TV