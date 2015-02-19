Почти 1,3 тысяч человек пострадали от клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти

Курортный район лидирует по укусам клещей с 33,8% от всех случаев в городе.

За неделю с 30 июля по 5 августа в Петербурге и Ленинградской области от укусов клещей пострадали 1292 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора по итогам мониторинга. Из них 71,3% обращений пришлось на медицинские учреждения Петербурга, 28,7% — на больницы Ленинградской области.

В Северной столице на укусы клещей пришлось 11,8% случаев от общего числа пострадавших. Наиболее неблагополучные районы: Курортный (33,8%), Выборгский (20,3%) и Приморский (10,8%). В Ленинградской области зафиксировали 79% случаев присасывания от всех обращений по региону. Лидерами стали Приозерский район (39,1%), Всеволожский (20,5%) и Выборгский (18,9%).

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесных и парковых зон.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех.

Фото: pxhere