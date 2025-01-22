В четверг в Ленобласти ожидаются грозы и порывистый ветер

Днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

В пятницу, 7 августа, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды с прояснениями. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов региона ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

С юго-запада и запада будет дуть умеренный ветер. Ночью его скорость составит 5–10 м/с, а днем усилится до 7–12 м/с. При этом метеорологи предупреждают, что местами порывы могут достигать 15–17 м/с.

Температурный фон останется комфортным для середины августа: в ночные часы воздух прогреется до +13…+18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург попал в теплый сектор циклона 6 августа.

Фото: Pxhere