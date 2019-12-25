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Рецидивиста из Башкортостана задержали за нападение на девочку на проспекте Металлистов
Сегодня, 11:19
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Рецидивиста из Башкортостана задержали за нападение на девочку на проспекте Металлистов

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, который совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Следователями возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 сентября к правоохранителям обратилась 43-летняя жительница Калининского района. По словам женщины, в квартире на проспекте Металлистов на ее 17-летнюю дочь напал мужчина. Он зашел с девочкой в подъезд и, применив силу, затолкнул ее в жилище, где и было совершено преступление. 

Злоумышленника поймали спустя час после случившегося на улице Маршала Блюхера. Им оказался 33-летний безработный уроженец Республики Башкортостан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Краснодарского края напал на сотрудников скорой помощи в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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