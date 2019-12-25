Уроженец Краснодарского края напал на сотрудников скорой помощи в центре Петербурга

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Центрального района задержала уроженца Краснодарского края за повреждение автомобиля медиков.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 9 сентября стало известно о нападении на сотрудников скорой медицинской помощи на Лиговском проспекте. Было установлено, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения руками и ногами нанес несколько ударов по машине врачей.

Злоумышленника увезли в отдел, на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику.

Фото: Piter.TV