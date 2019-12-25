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Уроженец Краснодарского края напал на сотрудников скорой помощи в центре Петербурга
Сегодня, 12:05
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Уроженец Краснодарского края напал на сотрудников скорой помощи в центре Петербурга

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Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Центрального района задержала уроженца Краснодарского края за повреждение автомобиля медиков. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 9 сентября стало известно о нападении на сотрудников скорой медицинской помощи на Лиговском проспекте. Было установлено, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения руками и ногами нанес несколько ударов по машине врачей. 

Злоумышленника увезли в отдел, на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее охранник выстрелил в водителя в Парголово. Потерпевший въехал на охраняемую территорию апарт-отеля, и это не понравилось сотруднику. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, центральный район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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