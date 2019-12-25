Спасатели достали человека из воды у Аничкова моста

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и оценивается состояние здоровья пострадавшего.

В Петербурге на Аничковом мосту произошел инцидент, в результате которого человек оказался в воде. Инцидент случился возле дома № 39 по Невскому проспекту, сообщает 78.ru.

На место происшествия прибыло большое количество сотрудников экстренных служб. По имеющейся информации, пострадавшего уже извлекли из воды и передали медикам. Полицейский патруль, работавший на месте, завершил дежурство и уехал.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и оценивается состояние здоровья пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний сын режиссёра Дёмкина утонул в пруду в Ленобласти.

Фото: Piter.TV