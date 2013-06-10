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Двухлетний сын режиссёра Дёмкина утонул в пруду в Ленобласти
Вчера, 17:15
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Двухлетний сын режиссёра Дёмкина утонул в пруду в Ленобласти

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Мальчик играл со старшим братом и упал в воду, когда отец отвлёкся.

В Ленинградской области произошла трагедия — двухлетний сын петербургского режиссёра Петра Дёмкина утонул в пруду. Инцидент случился в деревне Надкопанье, где семья отдыхала. По данным Star Hit, отец отошёл к машине, оставив двухлетнего и четырёхлетнего сыновей играть. Когда он вернулся, младшего уже не было. Поиски длились более трёх часов, малыша нашли мёртвым в водоёме.

По информации "Фонтанки", дети играли на архиерейском подворье напротив церкви. Рядом протекают реки Паша и Косопаша. Отец пояснил, что камер видеонаблюдения в том месте не было, а старший брат не смог объяснить, что произошло. В МЧС по Ленобласти подтвердили гибель ребёнка: тело обнаружили в пруду и передали полиции.

Известно, что мальчик уже подходил к воде ранее, но отец успевал его вернуть. По словам мужчины, ребёнок был очень активным и часто терялся, но всегда находился быстро. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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