Венгрия расторгла 35-летнюю концессию на управление автомагистралями

Правительство Венгрии расторгло крупную концессию MKIF на автомагистрали.

Венгерские власти объявили о расторжении 35-летней концессии с компанией Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) на управление большей частью скоростных дорог страны. Соглашение было заключено в 2022 году при Викторе Орбане и предусматривало эксплуатацию, обслуживание и развитие около 1237 км автомагистралей. Номинальная стоимость выплат по договору составляет 23,196 трлн форинтов, или примерно €63 млрд по текущему курсу.

Решение приняли после проверки соглашения новым правительством. Министр транспорта и инвестиций Давид Витези заявил, что договор в нынешнем виде является незаконным, а основные финансовые риски фактически были возложены на государство. С момента заключения соглашения Венгрия перечислила MKIF около 870 млрд форинтов, при этом до 2030 года планировалось выплатить компании еще почти 2 трлн форинтов.

Петер Мадьяр заявил, что расторжение концессии станет началом дальнейших действий. Правительство намерено передать материалы правоохранительным органам для проверки возможных нарушений при изменении условий договора. MKIF не согласилась с выводами властей и оспаривает их оценку. Компания ранее заявляла, что соглашение предусматривает значительные обязательства по содержанию, ремонту и строительству дорог, а также не исключает существенных финансовых рисков для оператора.

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