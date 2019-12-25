Росатом сообщил о последствиях падения дрона на градирню Курской АЭС

На градирне энергоблока №1 Курской АЭС-2 после детонации беспилотника зафиксировали незначительные повреждения. В Росатоме заявили, что на работу станции и радиационную обстановку инцидент не повлиял.

В Росатоме сообщили о последствиях детонации беспилотника, который 17 сентября при падении сдетонировал на градирне энергоблока №1 Курской АЭС-2. По данным госкорпорации, в результате произошедшего объект получил незначительные повреждения.

В Росатоме отметили, что последствия детонации не повлияли на работу энергоблока. Первый энергоблок Курской АЭС-2 продолжает работать на 100 % мощности.

Безопасность атомной станции обеспечена, а радиационный фон остается в пределах нормы. В Росатоме подчеркнули, что инцидент не привел к нарушению работы Курской АЭС-2.

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