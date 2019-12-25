Экономист объяснила, когда отсрочка пенсии на 5 лет может оказаться невыгодной

Пенсию могут увеличить на 45 %, но пять лет без выплат обойдутся в 1,8 млн руб.

Отсрочка оформления страховой пенсии на 5 лет позволяет увеличить будущие выплаты, однако такой вариант может оказаться финансово невыгодным в зависимости от обстоятельств человека. По данным Социального фонда России, при обращении за пенсией через 60 месяцев коэффициент для страховой части составит 1,45, а для фиксированной выплаты — 1,36.

При этом за время отсрочки гражданин не получает пенсию. Например, если ежемесячная выплата составляет 30 тыс. руб., за 5 лет сумма неполученных средств достигнет примерно 1,8 млн руб. без учета возможных индексаций. С 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6 %, а стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 руб.

Экономист Елена Потрясаева рекомендовала при принятии решения учитывать размер текущего дохода, возможную доходность банковских вкладов, инфляцию и личные обстоятельства. Отдельно член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что для получения пенсии в размере 100 тыс. руб. необходима высокая официальная зарплата на протяжении трудовой деятельности.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: pxhere