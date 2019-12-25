Ленобласть поделилась с Минтрансом опытом повышения эффективности транспортной отрасли

Отрасль формирует около 15% валового регионального продукта (ВРП).

Ленинградская область представила свои наработки по повышению эффективности транспортного сектора на коллегии Министерства транспорта России в Москве. Как сообщает пресс-служба администрации региона, отрасль формирует около 15% валового регионального продукта (ВРП). При этом через Ленобласть проходит 24% всего российского экспорта, что делает субъект ключевым логистическим хабом и центром грузовых и пассажирских перевозок.

О системной работе в этом направлении рассказал вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков, курирующий федеральный проект "Производительность труда". Он подчеркнул высокую вовлеченность руководства: губернатор Александр Дрозденко возглавляет подкомиссию Госсовета РФ по производительности труда.

Министр транспорта России Андрей Никитин подтвердил статус региона как одного из локомотивов нацпроекта. По его словам, без крупнейшего транспортного узла страны добиться целевых показателей будет сложно, поэтому ведомство рассчитывает на дальнейшую совместную работу.

Участниками федерального проекта в Ленинградской области стали 143 предприятия. В сфере транспортировки и хранения задействованы шесть компаний, четыре из которых уже завершили программу оптимизации. Благодаря внедрению бережливого производства средняя эффективность по выбранным направлениям увеличилась на 40%.

Успешная реализация программы позволила региону занять второе место в России по росту производительности труда по итогам 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю газ подвели еще к 360 домам в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти