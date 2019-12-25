Власти Ленобласти проверят все дизельные генераторы до наступления холодов

Такое поручение было дано муниципалитетам на заседании штаба по электроснабжению под руководством председателя комитета по ТЭК Сергея Морозова.

В Ленинградской области до начала холодов будет проведена проверка всех дизельных генераторов, которые служат резервными источниками электроснабжения на случай аварий. Такое поручение было дано муниципалитетам на заседании штаба по электроснабжению под руководством председателя комитета по ТЭК Сергея Морозова.

Глава Комитета по ТЭК Ленинградской области отметил, что проверка всех дизельных установок является одной из ключевых задач. В случае аварийного отключения социальные объекты необходимо подключать незамедлительно, поэтому власти должны быть уверены в том, что любая установка в районе находится в рабочем состоянии и может быть задействована максимально оперативно.

Как рассказали в Комитете по ТЭК, отдельное внимание на совещании было уделено восстановлению постоянной схемы электроснабжения на опорных источниках АО "Трансэнерго" в Выборгском районе, где поставлена задача завершить работы в кратчайшие сроки. Кроме того, Сергей Морозов подчеркнул необходимость систематизировать работу в Гатчинском округе по демонтажу бесхозных и ветхих опор, нависающих над дачными участками. Он указал на важность проверки, где опоры остались без хозяина, а где находятся ветхие конструкции, которые нужно восстановить.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе у водителя конфисковали грузовик за незаконный сброс отходов.

Фото: Пресс-служба комитета по ТЭК