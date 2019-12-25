За неделю газ подвели еще к 360 домам в Ленобласти

Всего с начала текущего года возможность пользоваться природным газом получили жители 11 973 частных домов региона.

За минувшую неделю природный газ был подведен к 360 жилым домам в Ленинградской области. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного комитета по ТЭК.

Программа догазификации продолжает набирать обороты. На данный момент заключено 61 805 договоров, работы до границ участков выполнены по 53 290 договорам. Фактически подключено газовое оборудование внутри 43 661 домовладения.

Всего с начала текущего года возможность пользоваться природным газом получили жители 11 973 частных домов региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти готовятся возобновить строительство обхода Соснового Бора.

Фото: Пресс-служба Комитета о ТЭК Ленобласти