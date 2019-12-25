‎В Ленобласти готовятся возобновить строительство обхода Соснового Бора

‎Отдельным этапом станет переустройство инженерных коммуникаций.

В Ленинградской области планируют вернуться к строительству трассы в обход Соснового Бора. Протяженность дороги составит более 21 километра, при этом половина пути уже готова.

‎Как сообщает пресс-служба администрации региона, перед началом активной фазы работ специалисты приводят в порядок документацию. В настоящее время уточняются координаты сооружения, решаются земельные и кадастровые вопросы, корректируется планировка территории и определяются участки для строительства.

‎Отдельным этапом станет переустройство инженерных коммуникаций: специалистам предстоит перенести высоковольтные линии электропередачи и магистральный газопровод.

‎В августе, после долгой консервации объекта, на место выехала рабочая группа. Специалисты осмотрели конструкции и инфраструктуру, зафиксировали их текущее состояние и определили перечень первоочередных задач.

‎Фото: Правительство Ленобласти