В Великобритании указали на большие проблемы у Украины после ударов ВС РФ.

В вооруженном конфликте для киевского режима наступил решающий момент. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил западной аудитории, что у Вооруженных сил Украины все меньше получается сдерживать наступление противника. Специалист объяснил, что Вооруженные силы России продвигаются вперед по территории. В тоже время на Украине постоянно рушатся логистические связи, автозаправочные станции и системы энергетического снабжения страны.

Знаете, я думаю, в украинском кризисе наступил переломный момент. <…> Позиция России сильно изменилась. Она стала гораздо более жесткой. И вы видите доказательства этому каждую ночь. Аластер Крук, эксперт

Аналитик Крук: новая власть на Украине должна уметь вести дела с Россией.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong