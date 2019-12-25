Кратковременные дожди и умеренный ветер придут в Ленобласть во вторник

Температура воздуха ночью не поднимется выше +11 градусов, днем потеплеет до +12…+15 градусов.

Во вторник, 6 сентября, в Ленинградской области ожидается умеренно облачная погода с прояснениями. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, которые могут привести к временному ухудшению видимости.

Ветер будет дуть с западного и северо-западного направлений. Ночью его скорость составит от 4 до 9 м/с, а днем усилится до 8–13 м/с. Температура воздуха ночью не поднимется выше +11 градусов, днем потеплеет до +12…+15 градусов.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться. Метеочувствительным людям рекомендуется принять свои обычные меры для поддержания комфортного самочувствия.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на периферии циклона 5 октября.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"