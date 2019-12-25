Петербург окажется на периферии циклона 5 октября

Воздух прогреется до +12…+14 градусов, а на территории Ленинградской области столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов.

В воскресенье, 5 октября, погоду в Северной столице продолжит определять периферия циклона. Ожидается переменная облачность с редкими прояснениями. В отдельных районах города и области возможны небольшие осадки. При этом температурный фон окажется на несколько градусов выше климатической нормы для начала октября. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В Петербурге воздух прогреется до +12…+14 градусов, а на территории Ленинградской области столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться, опустившись до 755 мм ртутного столба, что заметно ниже стандартных показателей.

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Фото: Piter.TV