Петербург подготовлен к выборам 18-20 сентября

До первого дня выборов депутатов Государственной думы, законодательных собраний и органов муниципальной власти остается совсем немного. Петербург подготовился к голосованию, которое продлится с 18 по 20 сентября, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.
Избирательные бюллетени уже доставлены в участковые избирательные комиссии. Сегодня пройдет финальное тестирование систем видеонаблюдения и видеорегистрации. Всего на участках установили более 3,6 тыс. устройств.
Участковые избирательные комиссии завершают тестирование программного обеспечения, используемого для составления протоколов об итогах голосования, выверку и уточнение списков избирателей.
Максим Мейксин, председатель избиркома Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.
Фото: Piter.TV
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