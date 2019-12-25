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Петербург подготовлен к выборам 18-20 сентября
Сегодня, 10:38
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Петербург подготовлен к выборам 18-20 сентября

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Сегодня пройдет финальное тестирование систем видеонаблюдения и видеорегистрации.

До первого дня выборов депутатов Государственной думы, законодательных собраний и органов муниципальной власти остается совсем немного. Петербург подготовился к голосованию, которое продлится с 18 по 20 сентября, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Избирательные бюллетени уже доставлены в участковые избирательные комиссии. Сегодня пройдет финальное тестирование систем видеонаблюдения и видеорегистрации. Всего на участках установили более 3,6 тыс. устройств. 

Участковые избирательные комиссии завершают тестирование программного обеспечения, используемого для составления протоколов об итогах голосования, выверку и уточнение списков избирателей. 

Максим Мейксин, председатель избиркома Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы, голосование
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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