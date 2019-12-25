Где собирать грибы в Ленинградской области: пять популярных направлений

Собирать грибы возле трасс, промышленных объектов и свалок не стоит.

Сентябрь традиционно считается хорошим временем для грибников в Ленинградской области. После дождей в лесах появляются белые, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята и осенние опята. При этом заранее рассчитывать на полную корзину не стоит: количество грибов зависит от температуры, осадков и активности других любителей "тихой охоты".

Портал "Петербург2" собрал несколько направлений, куда петербуржцы отправляются за лесным урожаем.

Одним из популярных мест остается Сосново в Приозерском районе. В хвойных и смешанных лесах здесь можно встретить белые грибы, лисички, маслята и подберезовики. До поселка удобно добираться на электричке с Финляндского вокзала. При этом опытные грибники советуют не ограничиваться лесом непосредственно возле станции.

Еще одно направление — Заходское на Выборгском направлении. В местных хвойных массивах ищут белые грибы, лисички, маслята и моховики. Территория достаточно большая, поэтому стоит свернуть с самых популярных троп.

В районе Кирилловского преобладают сосновые и смешанные леса. Здесь встречаются подосиновики, боровики, сыроежки и лисички. После теплых дождей грибы можно искать на опушках, возле старых лесных дорог и в молодом ельнике.

Для короткой поездки подойдет Агалатово и Лемболово. Близость к Петербургу делает эти места популярными, поэтому в выходные грибников здесь особенно много. В лесах собирают подберезовики, маслята, моховики и опята.

Тем, кто готов потратить больше времени на дорогу, можно отправиться в сторону Луги и Толмачево. Лесные массивы Лужского района позволяют искать белые грибы и маслята в сосновых борах, а подосиновики, подберезовики и опята — в смешанных лесах.

Перед походом в лес спасатели рекомендуют предупредить близких о маршруте, зарядить телефон и взять пауэрбанк, воду, лекарства, офлайн-карту и компас. После дождя особенно важно подобрать непромокаемую одежду и обувь.

Собирать грибы возле трасс, промышленных объектов и свалок не стоит. Незнакомые экземпляры лучше не брать: определить ядовитый гриб по цвету, запаху или народным приметам надежно невозможно. Перед поездкой также стоит проверить прогноз погоды и возможные ограничения на посещение лесов.

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Фото: unsplash (Kylli Kittus)