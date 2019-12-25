Выходные в лесах Ленобласти принесли грибникам полные вёдра трофеев

Вместо лисичек и подосиновиков – теперь в корзинах боровики.

В минувшие выходные жители Петербурга и Ленинградской области активно провели время в лесах, вернувшись с богатыми уловами. Участники тематического интернет‑сообщества "Грибы и Грибники СПб" массово делятся снимками своих трофеев – на кадрах запечатлены переполненные корзины и даже целые вёдра лесных даров.

Сезонные изменения в видовом составе заметно сместились: если в летний период доминировали лисички и подосиновики, то теперь на передний план вышли белые грибы. Кроме того, как и положено осенью, начался активный сбор пластинчатых видов, традиционно используемых для солений и маринадов.

Судя по публикациям, погода и природные условия в этом году благоприятствуют грибникам – количество собранного значительно превышает обычные вылазки.

Ранее мы сообщали, в лесах Петербурга начался сезон осенних опят.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)