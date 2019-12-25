Библиотека "Лес" с роботизированным комплексом открылась в Петербурге

В ЖК "Цветной город" Петербурга открыли новую библиотеку "Лес".

Новая библиотека "Лес" открылась на Чарушинской улице в ЖК "Цветной город". Она стала 14-й в составе Центральной библиотечной системы Красногвардейского района. В библиотеке оборудовали залы для чтения, работы и отдыха, а фонд насчитывает около 25 тыс. экземпляров. Пространство разделили на 3 блока: "Книжное детство" для детей, "Лес книг" для взрослых и технологическую зону "Заказник".

Главной особенностью библиотеки стал роботизированный комплекс, который позволяет круглосуточно возвращать книги и получать заранее заказанные издания или литературу из зоны книгообмена. Здесь также используют технологии искусственного интеллекта. Интеллектуальный ассистент может взаимодействовать с посетителями с учетом их возраста, рекомендовать книги, проводить голосовые экскурсии и отвечать на вопросы. В библиотеке разместили интерактивную мастерскую имени художника Юрия Васнецова, созданную в рамках соглашения с Фондом семьи Васнецовых.

В ближайшее время в Красногвардейском районе планируют открыть еще одну библиотеку на Пискарёвском проспекте, 145. Всего в Петербурге работают 204 общедоступные библиотеки. За последние 3 года в них провели масштабную модернизацию, в рамках которой обновили компьютерное и серверное оборудование, программное обеспечение и внедрили станции самообслуживания для регистрации читателей, выдачи и возврата книг. Ежегодно в городских библиотеках проходит около 60 тыс. мероприятий.

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Фото: pxhere