В Петербурге библиотека получила уникальное 80-томное издание Типитаки

Типитака из Таиланда пополнила собрание Российской национальной библиотеки.

Российская национальная библиотека в Петербурге получила полное 80-томное издание Типитаки - древнего свода буддийских канонов. Торжественная передача книг состоялась 15 сентября и была приурочена к 130-летию дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

Типитака переводится как "три корзины" и представляет собой священный текст на языке пали. В издание входят правила монашеской жизни, проповеди Будды и философские трактаты. Книги "Сатчхая" впервые опубликовали в 2016 году, после чего комплект передали более чем в 30 стран в качестве "Дара мира и мудрости". В РНБ также открылась выставка "Сиам, этот волшебный сад", где представлены редкие книги, фотографии, карты, журналы и документы XIX века. Среди экспонатов есть первое печатное издание Типитаки, которое передали Императорской публичной библиотеке в 1896 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что 80 томов содержат тексты, связанные с историей буддийского учения, возникшего около 2,5 тыс. лет назад. По его словам, издание может представлять интерес для ученых и людей, изучающих культуру Таиланда. Глава города также подчеркнул, что Петербург и Таиланд связывают давние отношения, которые продолжают развиваться.

