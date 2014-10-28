Президентская библиотека открыла цифровую коллекцию об истории Ленобласти

К 99-летию Ленобласти собрали уникальный электронный архив региона.

К 99-летию Ленинградской области Президентская библиотека подготовила электронную коллекцию "Ленинградская область: страницы истории". В нее вошли архивные документы, фотографии и видеоматериалы, посвященные истории, географии и развитию региона с XVIII века.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, цифровое собрание позволяет познакомиться с историей городов 47-го региона и совершить виртуальное путешествие по их достопримечательностям.

Особое внимание в коллекции уделено Ивангороду, который в этом году станет площадкой празднования Дня Ленинградской области. В материалах рассказывается об истории Ивангородской крепости, основанной в 1492 году по указу Ивана III для защиты западных рубежей государства.

Кроме того, в электронный фонд включены материалы, посвященные художнику Ивану Билибину. В преддверии 150-летия со дня его рождения пользователям стали доступны открытки, календари с иллюстрациями мастера и редкие издания, оформленные по его эскизам.

Фото: pxhere