Новая библиотека заработала в Пушкинском районе

В Пушкинском районе Петербурга открыли библиотеку "Платформа 8/11". Для юных поклонников Гари Поттера создан уголок волшебства, передает 20 августа телеканал "Санкт-Петербург".

Интерьер пространства выполнен в стиле старинного вокзала. Название библиотеки объединяет сразу два филиала – в Пушкине и Тярлево.

Несмотря на то, что помещение совсем небольшое, нам удалось создать такое пространство, где вы не чувствуете, что на вас давят стеллажи книг, хотя здесь 15 тыс. книг. У нас есть станция самостоятельной книговыдачи, станция бронирования.

Евгения Воронина, директор Центральной библиотечной системы Пушкинского района