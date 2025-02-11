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Новая библиотека заработала в Пушкинском районе
Вчера, 16:29
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Новая библиотека заработала в Пушкинском районе

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Для юных поклонников Гари Поттера создан уголок волшебства.

В Пушкинском районе Петербурга открыли библиотеку "Платформа 8/11". Для юных поклонников Гари Поттера создан уголок волшебства, передает 20 августа телеканал "Санкт-Петербург"

Интерьер пространства выполнен в стиле старинного вокзала. Название библиотеки объединяет сразу два филиала – в Пушкине и Тярлево. 

Несмотря на то, что помещение совсем небольшое, нам удалось создать такое пространство, где вы не чувствуете, что на вас давят стеллажи книг, хотя здесь 15 тыс. книг. У нас есть станция самостоятельной книговыдачи, станция бронирования.

Евгения Воронина, директор Центральной библиотечной системы Пушкинского района

Театральная библиотека передала в дар 70 редких изданий, которые посвящены императорским театрам. 

Ранее на Piter.TV: редкое издание Бориса Пильняка о Петербурге выставили на аукцион. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: библиотека, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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