Малоохтинская библиотека получила "Золотого Трезини" после модернизации к 80-летию Победы

В Петербурге модернизировали библиотеку, открывшуюся в день Победы 1945 года.

В ходе рабочего объезда Красногвардейского района губернатор Александр Беглов посетил Малоохтинскую библиотеку, которая открылась после масштабной модернизации в прошлом году — к 80-летию Великой Победы. Библиотека ведёт свою историю с 9 мая 1945 года, когда в неё записались первые 12 читателей.

Центральной темой обновлённого пространства стало сохранение исторической памяти. В библиотеке создана "Лаборатория памяти" — площадка, где можно изучать архивы и семейные документы как самостоятельно, так и под руководством экспертов. Также здесь работает "Иммерсивный зал" с видеопроекцией на 360 градусов для виртуального погружения и демонстрации трёхмерных выставочных проектов.

Фото: Смольный

В ходе посещения губернатор встретился с ветераном специальной военной операции, руководителем Центра поискового движения "Рейд 2.0" Евгением Петерсом, который проводил встречу с молодёжью. Александр Беглов вручил ему памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга" и поблагодарил за работу с молодыми петербуржцами.

Масштабная модернизация городских библиотек начиналась с Красногвардейского района. Сегодня почти все они преобразились в современные культурные центры и общественные пространства. Библиотеки востребованы петербуржцами. Их посещают дети и взрослые. Для жителей серебряного возраста становятся ещё и центрами цифровой грамотности. Малоохтинская библиотека — яркий пример такой работы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Библиотека оснащена современными технологиями: мультимедийно-выставочным комплексом со станцией самообслуживания, системой хранения и возврата книг, доступной круглосуточно по читательскому билету. В 2025 году обновлённая библиотека стала призёром Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" в номинации "Лучший дизайн-проект библиотеки".

Фото: Смольный