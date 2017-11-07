Особняк XIX века в Петергофе превратили в современный центр помощи людей с инвалидностью

Здесь откроются отделения временного и дневного пребывания, где люди с тяжёлыми нарушениями здоровья смогут получать помощь без стационара.

Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Петродворцового района посетил новую площадку Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, расположенную в Доме командира Уланского полка на углу Санкт-Петербургского проспекта и улицы Аврова в Петергофе. Здание середины XIX века является объектом культурного наследия регионального значения.

В XX веке двухэтажный особняк использовался как жилой дом, столовая и банк, а с 2000-х годов пустовал. За счёт городского бюджета проведены капитальный ремонт и реставрация. Сохранены уникальные элементы убранства — работающий камин, люстра, перила лестницы. После завершения работ помещения переданы Центру. Открытие новой площадки запланировано на текущий год.

До недавнего времени у Центра не хватало места для внедрения и развития новых форм ухода. Теперь этот вопрос решён. Мы открываем два отделения. Первое – временного проживания на десять мест. Второе – отделение дневного пребывания. Люди смогут приходить сюда каждый день, получать заботу и помощь, проходить социальную адаптацию. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор подчеркнул, что новый центр ориентирован на поддержку семей: родственники смогут временно освободиться от постоянного ухода. В здании предусмотрены столовая, тренажёрный зал и соляная комната.

Фото: Смольный