Праздник фонтанов в Петергофе объединил народы России

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петергоф строили мастера со всех уголков империи, а после войны возрождала вся страна.

Губернатор Александр Беглов дал команду на пуск фонтанов в Нижнем парке Петергофа. В этом году традиционный весенний праздник посвящён объявленному Президентом Владимиром Путиным Году единства народов России.

Петергоф – это достояние всей нашей страны и всех её народов. Его строила вся Россия. Великие замыслы Петра претворяли в жизнь великие зодчие, лучшие мастера со всех уголков Империи. Мы помним, храним и будем продолжать историю нашего единства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны фашисты практически уничтожили Петергоф, но ленинградцы вместе со всей страной возродили его из пепла. Губернатор подчеркнул, что Петергоф – это память о воинской славе Отечества, силе и доблести воинов России.

В рамках театрализованного представления гости узнали о вкладе разных регионов в облик Петергофа. Гранит для колоннад подарила Карелия, чугунные трубы для фонтанов создали уральские мастера, панно из морских ракушек привезли с Дальнего Востока. Особое внимание уделили Гурьевскому фарфоровому сервизу – шедевру отечественных мастеров, который хранится в музее. Беглов назвал сервиз символом гражданского единства и культурного многообразия.

В Большой оранжерее Нижнего парка прошла акция совместно с Почтой России: все желающие могли бесплатно отправить открытку из Петергофа в любой уголок страны.

