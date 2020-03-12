Осенний праздник фонтанов в Петергофе стартовал в пятницу

Сегодня зрителям покажут спектакль, посвященный 350-летию Петра Великого.

В пятницу, 23 сентября, прошел "Осенний праздник фонтанов". Мероприятие провели в Петергофе. Его посетили 12 тыс. человек. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

В этом году праздник отметили с размахом, потому что в последние два года из-за ковидных ограничений торжество не проводили. На Большом каскаде зрители увидели мультимедийный спектакль, посвященный 350-летию Петра Великого. С помощью цифровых технологий гости окунулись в атмосферу петровской эпохи. Отметим, что сегодня, 24 сентября, вновь покажут постановку. Спектакль начнется в 21:00.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о растениях, из которых делают согревающий напиток.

Фото: ВКонтакте / Петергоф