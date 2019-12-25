В Ботаническом саду стартовал фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о растениях, из которых делают согревающий напиток

Сотрудники сада подготовили концертную программу, квесты для детей и лекции.

Сегодня, 24 сентября, в Ботаническом саду отрылся фестиваль "НеобыЧАЙный сад". Об этом сообщили в Telegram-канале дендрария.

Посетители узнают интересные факты о чайных растениях, увидят выставку из фондов Ботанического музея "Сокровища Чаквы" и примут участие в мастер-классах по розжигу самовара. Кроме того, их научат правильно заваривать согревающий напиток. В конце гостей ждет дегустация чая.

Отметим, что сотрудники сада подготовили концертную программу, квесты для детей и лекции. Удивит посетителей и представление Клоун-мим-театра "Мимигранты".

Ранее на Piter.tv: фестиваль ко Дню туризма в субботу работает по новому режиму.

Фото: Pxhere, пресс-служба Ботанического сада Петра Великого