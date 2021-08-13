Петергоф запустит онлайн гид с ИИ для прогулок по Нижнему парку

Музей-заповедник разрабатывает цифрового помощника, который будет планировать маршруты, сообщать о погоде и давать советы посетителям. ИИ также ускорит реставрацию объектов культурного наследия.

Музей-заповедник "Петергоф" разрабатывает онлайн-гид с использованием искусственного интеллекта. Новый сервис будет помогать посетителям планировать маршруты по Нижнему парку, информировать о погоде и давать рекомендации, как удобнее провести время.

Генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков рассказал, что учреждение уже внедрило цифровизацию многих процессов. По словам Коврикова, теперь оценка страховой стоимости предметов занимает всего несколько секунд, тогда как раньше на это уходило до недели.

Кроме того, в музее планируют использовать искусственный интеллект для помощи в реставрации объектов культурного наследия. Ковриков пояснил, что это позволит сократить сроки разработки необходимой документации с нескольких месяцев до нескольких недель.

