Завершилось торжество пиротехническим шоу.

Сегодня, 20 мая, в Петергофе прошел праздник фонтанов "Как читать Петергоф". Темой торжества стало 300-летие первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В городе официально стартовал сезон фонтанов. В церемонии пуска приняли участие градоначальник города на Неве Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

На открытии сезона выступили артисты. В честь запуска фонтанов в театрализованном представлении приняли участие солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, артисты, танцоры, музыканты, студенты Государственного института культуры, а также волонтеры. Завершилось торжество пиротехническим шоу.

Летом после реставрации в Петергофе откроется павильон "Эрмитаж". В следующем году посетители парка увидят обновленный Верхний сад Петергофа.

Этим летом в ГМЗ "Петергоф" планируется проводить фестивали и праздники. Жителям порекомендовали следить за анонсами.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "Яблоневый цвет".

Фото: ВКонтакте / Петергоф