Конфликт в автобусе в Петергофе закончился поножовщиной

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В общественном транспорте в Петергофе произошел вооруженный конфликт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В дежурную часть 17 октября обратился очевидец, заявивший о том, что на остановке на Константиновской улице 25-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. Ссора между двумя местными жителями началась еще в автобусе: после выхода из салона злоумышленник ранил своего оппонента и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Накануне утром на Озерковой улице по подозрению в нападении задержали 38-летнего рецидивиста, судимого за кражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала мигранта, которого разыскивали 11 лет за два преступления.

Фото: Piter.TV