Полиция Петербурга задержала мигранта, которого разыскивали 11 лет за два преступления

В обоих случаях в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские задержали мужчину, почти 11 лет находившегося в международном и федеральном розыске. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 33-летнего мигранта поймали 15 октября на набережной Обводного канала.

Во-первых, злоумышленника искали правоохранители Казахстана за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2015 году он напал с ножом на знакомого в кафе в Щучинске Акмолинской области. После этого фигуранту удалось скрыться.

Кроме того, в том же году в Омской области задержанный, предположительно, нанес телесные повреждения еще одному мужчине, используя тупой предмет.

В обоих случаях в отношении разыскиваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV