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В Петербурге оперативники задержали полицейского по делу о взятках
Сегодня, 10:31
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В Петербурге оперативники задержали полицейского по делу о взятках

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В общей сумме ему выплатили 184 тыс. рублей.

Оперативники пресекли противоправную деятельность полицейского. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в период с июня прошлого года по сентябрь 2026-го задержанный ежемесячно получал взятки от коммерсанта через посредника. В общей сумме ему выплатили 184 тыс. рублей за непривлечение к установленной законодательством ответственности в сфере продажи контрафактного алкоголя. 

Если вину подтвердят, то правоохранитель будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также понесет наказание. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец, предложивший полицейскому взятку 20 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела

Фото: Piter.TV 

Теги: взятки, полиция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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