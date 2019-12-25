Петербуржец, предложивший полицейскому взятку 20 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела

Правоохранитель отказался от денег и задержал нарушителя.

Следователь Московского района Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) в отношении местного жителя. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в СК РФ, фигурант, находясь в патрульном автомобиле Госавтоинспекции 9 октября, предложил полицейскому взятку в размере 20 тыс. рулей. Мужчина хотел, чтобы его не привлекали к ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Средства злоумышленник спрятал внутрь принтера, находившегося на заднем сиденье. Правоохранитель отказался от денег и задержал нарушителя.

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу