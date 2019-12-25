В Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору

В июле мужчина нарушил ПДД, и его хотели привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщило надзорное ведомство 8 октября.

В июле иностранец нарушил правила дорожного движения, и его хотели привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Чтобы избежать этого, фигурант предложил сотруднику Госавтоинспекции взятку в размере 10 тыс. рублей. Полицейский отказался и пресек преступные действия обвиняемого.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан иностранец, предложивший взятку полицейскому.

Фото: Piter.TV