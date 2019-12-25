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В Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору
Сегодня, 13:16
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В Петербурге иностранца будут судить за попытку дать взятку госавтоинспектору

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В июле мужчина нарушил ПДД, и его хотели привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщило надзорное ведомство 8 октября. 

В июле иностранец нарушил правила дорожного движения, и его хотели привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Чтобы избежать этого, фигурант предложил сотруднику Госавтоинспекции взятку в размере 10 тыс. рублей. Полицейский отказался и пресек преступные действия обвиняемого. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан иностранец, предложивший взятку полицейскому. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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