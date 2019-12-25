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Обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 15:04
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Обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге

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По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух женщин и убийстве одной из них в 2006 году. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили 16 октября в СК РФ. 

Более 20 лет назад трое фигурантов, находясь на улице Хлопина, напали на мигранток и нанесли им телесные повреждения. Одна получила смертельные травмы, второй потерпевшей успели оказать медицинскую помощь. 

По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Был предъявлен исчерпывающий объем доказательств, под тяжестью которых мужчина полностью признал вину.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту обнаружения человеческих останков в Кировском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: покушение на убийство, убийство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Лента новостей,

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