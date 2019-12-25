Обвиняемый в убийстве мигрантки в 2006 году предстанет перед судом в Петербурге

По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух женщин и убийстве одной из них в 2006 году. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили 16 октября в СК РФ.

Более 20 лет назад трое фигурантов, находясь на улице Хлопина, напали на мигранток и нанесли им телесные повреждения. Одна получила смертельные травмы, второй потерпевшей успели оказать медицинскую помощь.

По ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Был предъявлен исчерпывающий объем доказательств, под тяжестью которых мужчина полностью признал вину.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту обнаружения человеческих останков в Кировском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу