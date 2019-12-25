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По факту обнаружения человеческих останков в Кировском районе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:15
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По факту обнаружения человеческих останков в Кировском районе возбуждено уголовное дело

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На месте происшествия работали следователи и криминалист.

Следствие Кировского района Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения расчлененного тела. Об этом рассказали в СК РФ 15 октября. 

Накануне днем на берегу Лиговского канала и в его русле нашли человеческие останки, помещенные в сумку и пакеты. На месте происшествия работали следователи и криминалист.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте мужчина скончался после нападения сожительницы с ножом. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он умер от массивной кровопотери.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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