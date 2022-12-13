В Ботаническом саду стартовал фестиваль "Яблоневый цвет"

В программу мероприятия входит прогулка с маршрутным листом "Яблони" по Парку-дендрарию.

Сегодня, 20 мая, в Ботаническом саду проходит фестиваль "Яблоневый цвет". Жителей Петербурга приглашают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В программу мероприятия входит прогулка с маршрутным листом "Яблони" по Парку-дендрарию, посещение оранжерейного маршрута, выставка "Примулы-аурикулы Северо-Запада", посещение Ботанического музея (10:00–17:00), детские мастер-классы (12:00–16:00).

В период с 10:00 до 16:30 горожане смогут купить только фестивальные билеты. С 16:30 до 17:00 будет перерыв в работе касс. После 17:00 можно приобрести парковые билеты.

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого