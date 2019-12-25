Халаты из крапивы и обувь из рисовой соломы: в Петербурге открылась необычная выставка

В Ботаническом музее БИН РАН открылась временная выставка "Гардероб богини Флоры: растения, которые нас одевают". Экспозиция рассказывает о растениях, используемых для производства тканей, и демонстрирует: спектр таких культур значительно шире, чем принято считать.

Входя в зал, сразу замечаешь, насколько разными могут быть растительные ткани. Японская накидка из листьев осоки Морроу выглядит совсем неудобной, но когда-то это была обычная рабочая форма крестьян. Она была популярна наравне с традиционными сандалиями гэта — спрессованные волокна на деревянной подошве с кожаным ремешком. Кстати, обувь из рисовой соломы могла многое рассказать о владельце: простые шлепанцы носили бедняки, а модели на деревянной платформе были доступны только зажиточным крестьянам. Обе вещи представлены на витринах – и каждая по-своему уникальна.

Есть в экспозиции и вещи, связанные с культурой айнов — коренных жителей японских островов. Их традиционные халаты изготавливали из крапивы и луба вяза, а сама технология была невероятно трудоёмкой: волокна подолгу отбивали специальными колотушками, добиваясь нужной мягкости. Сегодня таких предметов сохранились единицы.

Отдельного внимания заслуживает текстильный банан — одна из главных культур тропиков. Из его листьев получают прочное волокно, известное как манильская пенька. Оно не боится влаги, поэтому из него традиционно делают морские канаты и корабельные тросы.

Более тонкое волокно идёт на изготовление ткани. При этом само растение поразительно быстро растёт — до полноценного урожая проходит всего 8-10 месяцев, и оно не требует сложной обработки.

Лаборант-исследователь Мария Ушакова показывает экспонаты с особой теплотой. У неё есть личный любимчик — сумка "Moral" из фуркреи гигантской, изготовленная в Колумбии в 1925 году. Она много улыбается, и чувствуется, что тема для неё — не просто работа.

Уже многие именитые бренды обращают внимание на натуральные необычные ткани. За ботаникой и растениями — наше будущее. Мария Ушакова, лаборант-исследователь Ботанического музея БИН РАН

Среди экспонатов есть и совсем неожиданные вещи. Например, волокна сейбы, напоминающие хлопок. В Южной Америке этим материалом до сих пор набивают подушки, матрасы и даже спортивный инвентарь — он хорошо держит тепло и форму. А из листьев некоторых пальм с древности плетут корабельные канаты.

Выставка призвана показать: лён, хлопок и шерсть — лишь малая часть того, что человек научился брать у природы. "Любите и уважайте нашу зелёную землю", — напоминают организаторы.

Выставка будет открыта до конца текущего года.

Материал подготовила Ольга Рыбина (молодежная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV