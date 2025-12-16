Ботанический сад спас свою крышу от 95-летнего кактуса Сан Педро

Кактус-старожил, переживший блокаду, дорос до крыши оранжереи и попал под обрезку.

В Ботаническом саду Петра Великого провели операцию на гигантском кактусе вида эхинопсис Тершека, выращенном из семян 1930 года. Растение, пережившее блокаду Ленинграда, за последние годы активно пошло в рост и почти пробило стеклянную крышу оранжереи, сообщили в пресс-службе.

Наш оранжерейный Сан Педро, как его называют в Аргентине, выращен из семян посева 1930 года. Он пережил блокаду Ленинграда. Такие большие кактусы развиваются медленно, однако наш питомец в последние пару лет значительно ускорился и грозился выломать остекление потолка оранжереи. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Специалисты поднялись на лесах под потолок теплицы и срезали внушительную часть ствола. Вес черенка составил 60 килограммов. Теперь его посадят в землю и получат ещё один кактус. Срез на макушке великана обработали золой, чтобы не нанести вред растению.

В природе такие кактусы произрастают в Аргентине и Боливии и достигают 12 метров в высоту при диаметре 50 сантиметров. Теперь у Ботанического сада появится возможность вырастить ещё один экземпляр этого уникального растения.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого