В Ленинградском зоопарке выбрали имя для самочки белорукого гиббона

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для маленькой самки белорукого гиббона. Она появилась на свет 10 января, конкурс был объявлен в начале весны, сообщили 17 марта в учреждении.

Всего петербуржцы отправили 978 вариантов, в итоге сотрудники отобрали 178 имен греческого происхождения. Самыми частыми стали Агата, Анфиса, Афродита, Хлоя, Персефона и Ирида. Однако малышку назвали Теей. Победительница получила два бесплатных билета в зоопарк.

Ранее мы рассказывали о том, что Ботанический сад Петра Великого угостил обитателей зверинца стволами и листьями банана. Тропическое лакомство понравилось всем без исключения: Оливеру, бурым черноголовым капуцинам и черным макакам.

