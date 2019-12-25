Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя детеныша белорукого гиббона

Самочка появилась на свет 10 января.

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя детеныша белорукого гиббона. Малыш появился на свет 10 января, но только недавно стал известен его пол: Персей и Габина будут растить девочку.

Главное условие для участников: имя должно быть греческим. Уже были Лара, Ника, Бия, Селена, Диана, Гера, Ариадна, Эллина, Афина, Одиссея. Свои варианты можно оставить в комментариях под постом с конкурсом в группе учреждения во "ВКонтакте".

Имена принимают до 15 марта включительно, победитель получит два бесплатных билета в зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка