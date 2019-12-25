  1. Главная
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя детеныша белорукого гиббона
Самочка появилась на свет 10 января.

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя детеныша белорукого гиббона. Малыш появился на свет 10 января, но только недавно стал известен его пол: Персей и Габина будут растить девочку. 

Главное условие для участников: имя должно быть греческим. Уже были Лара, Ника, Бия, Селена, Диана, Гера, Ариадна, Эллина, Афина, Одиссея. Свои варианты можно оставить в комментариях под постом с конкурсом в группе учреждения во "ВКонтакте". 

Имена принимают до 15 марта включительно, победитель получит два бесплатных билета в зоопарк. 

Ранее мы рассказывали о том, что состоялась первая встреча манулов Шу и Пепе. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

