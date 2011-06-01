Состоялась первая встреча манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке

Животные проявили взаимный интерес, а их знакомство сняли на камеру.

В Ленинградском зоопарке состоялось долгожданное знакомство двух манулов. Самец по имени Шу и самка по кличке Пепе впервые встретились на общей территории.

Как рассказали сотрудники учреждения, перед этим самку переселили в вольер по соседству с Шу. Животное проявило смелость и любопытство во время транспортировки из ветеринарной части к новому месту жительства, добравшись до пункта назначения всего за пять минут.

Чтобы знакомство прошло комфортно, киперы использовали специальную методику. Сначала хищников выпускали в смежные вольеры по очереди, давая им возможность привыкнуть к запаху друг друга. Только после этого проход между ними открыли, позволив животным пообщаться напрямую.

Между пушистыми обитателями возникла взаимная симпатия. Посетителей павильона "Хищные млекопитающие" попросили вести себя тихо, чтобы не тревожить Пепе в период адаптации к новому дому и соседу.

Ранее на Piter.TV: в зоопарке вылупились амазонские молочные лягушки.

Фото: Ленинградский зоопарк