В Ленинградском зоопарке вылупились амазонские молочные лягушки

Жабовидные квакши-арлекины, или, как их еще называют, амазонские молочные лягушки, вылупились в Ленинградском зоопарке. Амфибии из тропических лесов Амазонии имеют серо-голубые и темные полосы, которые меняются с возрастом, сообщили в учреждении 11 февраля.

В зоопарке головастики питаются кормом для всеядных рыб, а в рацион взрослых особей входят сверчки и туркменские тараканы. Последний выводок квакш начал метаморфоз в начале декабря прошлого года: процесс длится около двух месяцев. За год самка может сделать несколько кладок по 300-400 икринок в каждой.

Ленинградский зоопарк

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка