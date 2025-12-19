  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:39
126
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке вылупились амазонские молочные лягушки

0 0

Последний выводок квакш начал метаморфоз в начале декабря прошлого года.

Жабовидные квакши-арлекины, или, как их еще называют, амазонские молочные лягушки, вылупились в Ленинградском зоопарке. Амфибии из тропических лесов Амазонии имеют серо-голубые и темные полосы, которые меняются с возрастом, сообщили в учреждении 11 февраля. 

В зоопарке головастики питаются кормом для всеядных рыб, а в рацион взрослых особей входят сверчки и туркменские тараканы. Последний выводок квакш начал метаморфоз в начале декабря прошлого года: процесс длится около двух месяцев. За год самка может сделать несколько кладок по 300-400 икринок в каждой. 

Сейчас малыши скрыты от глаз посетителей, но мы приглашаем вас посмотреть на их эффектных родителей. 

Ленинградский зоопарк 

Ранее мы рассказывали о том, что выставка, посвященная природе и животным Северной и Южной Америки, заработала в зоопарке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, лягушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии