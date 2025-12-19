Выставка, посвященная природе и животным Северной и Южной Америки, заработала в Ленинградском зоопарке

В павильоне "Экзотариум" в Ленинградском зоопарке заработала выставка "Индейцев путь – познать природы суть!", которая посвящена природе и животным Северной и Южной Америки. В основе экспозиции продемонстрирована связь коренных народов с окружающим миром.
Для гостей представлены красноглазые квакши, тигровые амбистомы, американский уж, маисов полоз, каролинская коробчатая и головастая иловая черепахи, высокогорная и ошейниковая игуаны, калифорнийский красный рак, двухцветные листолазы, пауки-птицееды и мексиканские кузнечики. Кроме того, организована просветительная зона с образцами покрова животных, со звуками традиционных инструментов индейцев, с дикими травами и макетом территорий разных племен.
Доступна выставка до конца лета.
Ранее на Piter.TV: санитарный день пройдет в зоопарке 9 февраля.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все