Сегодня, 15:45
Выставка, посвященная природе и животным Северной и Южной Америки, заработала в Ленинградском зоопарке

В основе экспозиции продемонстрирована связь коренных народов с окружающим миром.

В павильоне "Экзотариум" в Ленинградском зоопарке заработала выставка "Индейцев путь – познать природы суть!", которая посвящена природе и животным Северной и Южной Америки. В основе экспозиции продемонстрирована связь коренных народов с окружающим миром. 

Для гостей представлены красноглазые квакши, тигровые амбистомы, американский уж, маисов полоз, каролинская коробчатая и головастая иловая черепахи, высокогорная и ошейниковая игуаны, калифорнийский красный рак, двухцветные листолазы, пауки-птицееды и мексиканские кузнечики. Кроме того, организована просветительная зона с образцами покрова животных, со звуками традиционных инструментов индейцев, с дикими травами и макетом территорий разных племен. 

Доступна выставка до конца лета. 

Ранее на Piter.TV: санитарный день пройдет в зоопарке 9 февраля. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

