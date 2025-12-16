В четверг в Петербурге установится комфортная погода без осадков

Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Сегодня, 11 июня, погоду в городе на Неве будет определять небольшой гребень антициклона. Благодаря его влиянию ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями, а вероятность осадков останется минимальной. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов. В Ленинградской области будет немного теплее – от +20 до +25 градусов.

Ветер восточный, неустойчивый, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и зафиксируется на отметке 759 мм рт. ст., что соответствует средним значениям для региона.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV