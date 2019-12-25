Диетолог рассказал, для кого особенно опасны БАДы для снижения веса с маркетплейсов

Елена Соломатина объяснила, какие проблемы со здоровьем вызывают препараты с сибутрамином.

Роспотребнадзор призвал изъять на территории страны из продажи незарегистрированные препараты для снижения веса, так как подростки бесконтрольно покупают данные препараты на маркетплейсах. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился российский рач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Она объяснила ведущей новостной программы Регине Понамаревой, чем опасны такие БАДы для похудения. Она пояснила, что профильное надзорное ведомство интересуется реализацией препаратов с сибутрамином, которые продавались под несколькими торговыми марками. Применение этого вещества для организма человека чревато привыканием.

Во-первых, возникает некая зависимость, потому что тогда, когда мы перестаем им пользоваться, нам мир будет казаться уже скучным и унылым, и серым. Елена Соломатина, врач

Эксперт добавила, что главный минус этих БАДов заключается в другом. Содержащееся в них активное вещество действует на симпатическую систему людей. Речь идет об увеличении тонуса сосудов, повышении давления. Это может сказываться на повышении уровня тревожности, бессоннице. Дополнительно увеличивается частота сердечных сокращений. В вопросе похудения данные добавки могут сыграть злую шутку с пацентами, имеющими проблемы со здоровьем. Врач призвала граждан не увлекаться ими при сердечно-сосудистых заболеваниях, неустойчивой психике и склонности к психозам.

В продаже в интернете появились новые БАДы для похудения с наркотиком.

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