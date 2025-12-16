Депутаты поспорили из-за позиции по оценке исторических событий времен Второй мировой войны.

Польские депутаты устроили массовую перепалку, когда обсуждали высказывание заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о "стойкости" боевиков УПА*. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из газеты Rzeczpospolita. В издании указали на то, что в прошлую пятницу Шептицкий в эфире радиостанции ТОК FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от Советского Союза. Депутаты из Польши указали, что такие слова неприемлимы. При этом представители правящей коалиции в парламенте настаивали на праве заместителя министра оценивать исторические события.

По данным СМИ, спор начался после того, как депутат от "Польской крестьянской партии" Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. За коллегу по партии вступился вице-президент политического движения Пшемыслав Чарнек. По словам эксперта, местная оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, однако польское правительство активно сопротивляется для того, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои должностные посты. В СМИ написали о том, что после весьма эмоциональной речи политика заседание стало более шумным, а ряд законодателей из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения. Это вызвало еще больший скандал в помещении.

Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?. Пшемыслав Чарнек, депутат Польши

Напомним, что конце мая лидер киевского режима Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также украинский президент присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В марте 2026 года украинские СМИ сообщали читателям о том, что останки других лидеров ОУН* власти страны также могут перезахоронить. Затем глава Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

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